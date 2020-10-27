«Кого в армию, а кого на улицу»: Лукашенко потребовал отчислять студентов, участвующих в протестах

Александр Лукашенко потребовал отчислять из вузов студентов, участвующих в протестах. Его слова цитирует белорусское государственное агентство «Белта».

«Пришли учиться — учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели — их тоже единицы, которые гадко себя ведут в вузах», — заявил Лукашенко.

Он также обратился к родителям школьников и студентов, участвующих в акциях протеста: «Уберите своих детей с улицы, чтобы потом не было больно. А с остальными мы будем разбираться по всей строгости закона».

25 октября истек срок народного ультиматума, который Светлана Тихановская предъявила Александру Лукашенко. Его суть заключалась в том, что если Лукашенко не объявит о своем уходе, не освободит политзаключенных и не прекратит насилие, «начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».

26 октября на крупных промышленных предприятиях начались стачки и забастовки. В них участвуют Минский тракторный завод, Минский завод колесных тягачей, Минский электротехнический завод, «Гродно азот», «Атлант» и другие. К акции протеста присоединились и частные предприятия, а тысячи людей вновь вышли на улицу.