Топ-менеджеры «Яндекса» и «Мегафона» обсудят с Екатериной Шульман будущее цифровой революции

30 октября Политехнический музей проведет публичную дискуссию «Чем завершится цифровая революция?». Об этом «Афише Daily» рассказали представители культурной площадки.

Среди участников — политолог Екатерина Шульман, директор по стратегическому маркетингу «Яндекса» Андрей Себрант, руководитель научной группы ADASE Евгений Бурнаев и директор по управлению данными «Мегафона» Леонид Черный.

Вместе с модератором — главредом Forbes Life и Forbes Woman Юлией Варшавской — они обсудят, куда приведет человечество ускоренная цифровая трансформация, кто от нее выиграет и кто проиграет.

Встреча начнется 30 октября в 19.00 в Цифровом деловом пространстве, по адресу улица Покровка, 47. Мероприятие бесплатное, зарегистрироваться на него можно здесь.

Это первая публичная дискуссия из цикла «Что дальше?» о том, каким будет будущее. 18 ноября Политехнический музей проведет встречу на тему обучения детей, а 15 декабря — на тему возможности новой пандемии. Полное расписание публичной программы доступно по ссылке.