В больнице под Новосибирском дефицит мест. Пациентов с COVID-19 положили на лестничной площадке

По данным издания, койками уже заставлены все коридоры отделения. Но когда свободное место закончилось и в них, больных начали размещать на лестничных клетках.

Пациентов инфекционного отделения Куйбышевской ЦРБ в Новосибирской области из‑за дефицита мест разместили на лестничных площадках. Об этом сообщила «Тайга.инфо» со ссылкой на читателей.

В областном минздраве эту информацию подтвердили. В пресс-службе ведомства объяснили, что больница рассчитана на 60 мест, однако там находятся 70 человек с коронавирусом и подозрением на него, которым требуется круглосуточное наблюдение и кислородная поддержка.

«Помимо жителей Куйбышевского района госпиталь принимает жителей Барабинского, Северного, Убинского, Здвинского и Чановского районов. Медпомощь в экстренной форме оказывается гражданину безотлагательно и бесплатно, отказ в ее оказании не допускается. Все пациенты ее получают», — отметили в пресс-службе.

При этом перевести пациентов на домашнее лечение врачи не могут, поскольку в аптеках закончились препараты для лечения пневмонии, а в больнице они есть, пояснили в министерстве.

Из‑за резкого роста больных COVID-19 в России оказываются переполнены и больничные морги. Ранее в интернете распространилась запись из морга в Новокузнецке, на которой видно, что помещения заполнены десятками тел, полностью покрывающими пол и столы.