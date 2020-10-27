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В больнице под Новосибирском дефицит мест. Пациентов с COVID-19 положили на лестничной площадке

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:59

Пациентов инфекционного отделения Куйбышевской ЦРБ в Новосибирской области из‑за дефицита мест разместили на лестничных площадках. Об этом сообщила «Тайга.инфо» со ссылкой на читателей.

По данным издания, койками уже заставлены все коридоры отделения. Но когда свободное место закончилось и в них, больных начали размещать на лестничных клетках.

В областном минздраве эту информацию подтвердили. В пресс-службе ведомства объяснили, что больница рассчитана на 60 мест, однако там находятся 70 человек с коронавирусом и подозрением на него, которым требуется круглосуточное наблюдение и кислородная поддержка.

«Помимо жителей Куйбышевского района госпиталь принимает жителей Барабинского, Северного, Убинского, Здвинского и Чановского районов. Медпомощь в экстренной форме оказывается гражданину безотлагательно и бесплатно, отказ в ее оказании не допускается. Все пациенты ее получают», — отметили в пресс-службе.

При этом перевести пациентов на домашнее лечение врачи не могут, поскольку в аптеках закончились препараты для лечения пневмонии, а в больнице они есть, пояснили в министерстве.

Из‑за резкого роста больных COVID-19 в России оказываются переполнены и больничные морги. Ранее в интернете распространилась запись из морга в Новокузнецке, на которой видно, что помещения заполнены десятками тел, полностью покрывающими пол и столы.

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