«Афиша» запустила раздел «Мероприятия». Оставить анонс события теперь может любой желающий

«Афиша» запустила новый раздел для пользовательского контента — «Мероприятия». Добавлять события туда смогут сами организаторы.

Диапазон мероприятий, которые можно будет добавить в новый раздел, весьма широк: от онлайн-конференций до офлайн-вечеринок. В «Мероприятиях» уже есть разнообразные ивенты — бранчи для собак, курсы массажа, DIY-мероприятия, вечеринки в честь Хеллоуина, встречи английского разговорного клуба, квизы, экскурсии и спортивные тренировки.

Благодаря новому разделу пользователи смогут самостоятельно создавать анонсы событий и транслировать их многомиллионной аудитории. Для того чтобы опубликовать анонс, необходимо авторизоваться на «Афише», нажать «Создать», выбрать тип «Мероприятие» и указать всю основную информацию — дату и время ивента, тематику, название, стоимость посещения и другие детали.

«В дальнейшем мы планируем усовершенствовать этот раздел и полностью интегрировать пользовательский контент в расписания и подборки на сайте. Таким образом, «Афиша» продолжает расширять охват различных типов мероприятий — как офлайн, так и онлайн — и укреплять статус ведущего портала о развлечениях и культуре», — поделился шеф-редактор «Афиши» Роман Бобылев.

Ранее сделать анонсы событий на «Афише» можно было только при помощи специальной заявки в редакцию. Они публиковались в других рубриках: «Кино и сериалы», «Концерты», «Выставки» и «Спектакли».