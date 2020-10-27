перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Казахстан сделал фразу из фильма «Борат» слоганом рекламы для туристов 17:30
«Кого в армию, а кого на улицу»: Лукашенко потребовал отчислять студентов, участвующих в протестах 16:58
Следующий запуск Crew Dragon к МКС назначили на 14 ноября 16:53
Топ-менеджеры «Яндекса» и «Мегафона» обсудят с Екатериной Шульман будущее цифровой революции 16:13
Netflix/YouTube Джордж Клуни в постапокалиптическом мире в трейлере фильма «Полночное небо»
Джордж Клуни в постапокалиптическом мире в трейлере фильма «Полночное небо» 16:06
«Афиша» запустила раздел «Мероприятия». Оставить анонс события теперь может любой желающий 15:59
В больнице под Новосибирском дефицит мест. Пациентов с COVID-19 положили на лестничной площадке 15:59
В Москве откроется выставка к юбилею Дмитрия Пригова 15:43
В России в повторный прокат выйдет «Курьер» Карена Шахназарова 15:22
«Вечерний Ургант»/YouTube Александр Розенбаум перепел в «Вечернем Урганте» «Любимку» и трек Моргенштерна и Элджея
Александр Розенбаум перепел в «Вечернем Урганте» «Любимку» и трек Моргенштерна и Элджея 14:54
Бэтмен и Женщина-кошка на мотоциклах в Чикаго: новые кадры со съемок «Бэтмена» Мэтта Ривза 14:38
Роскомнадзор подготовил ответные меры на цензуру YouTube и Facebook в отношении российских СМИ 14:20
«Яндекс.Еда» начнет платить ресторанам за сотрудников, готовых стать курьерами 14:12
Петербургскую учительницу уволили из‑за противоречивого твиттера — уже во второй раз 13:44
You X Ventures/Unsplash Alibaba отменила названия должностей, чтобы повысить инициативность сотрудников
Alibaba отменила названия должностей, чтобы повысить инициативность сотрудников 13:12
В Москве не будут закрывать на ночь бары и рестораны. Несмотря на рекомендации Роспотребнадзора 12:56
Labelcom, Wylsacom и Гудков: Forbes представил рейтинг блогеров с самым высоким доходом от рекламы 12:40
Московские таксисты попросили мэрию обеспечить их защитными масками и перчатками 12:12
После жалобы курганских врачей о масштабах пандемии в регион направили специалистов и финансирование 11:53
Adam Nieścioruk/Unsplash Роспотребнадзор: третья волна коронавируса ожидается ближе к февралю 2021 года
Роспотребнадзор: третья волна коронавируса ожидается ближе к февралю 2021 года 11:15
Отключить рекламу

Джордж Клуни в постапокалиптическом мире в трейлере фильма «Полночное небо»

Анастасия Цой
Сегодня в 16:06

Netflix опубликовал трейлер фильма «Полночное небо» («The Midnight Sky») с Джорджем Клуни в главной роли. Картина выйдет на стриминговом сервисе 23 декабря.

Научно-фантастический фильм основан на романе «Доброе утро, полночь» («Good Morning, Midnight») Лили Брукс-Далтон и рассказывает о пожилом астронавте на арктической исследовательской станции. Пока он находится там, в мире происходит загадочная катастрофа. Герой пытается предупредить об этом экипаж космического корабля, возвращающегося с продолжительной миссии на Юпитере. В это же время он встречает таинственную девочку.

Вместе с Клуни в фильме снялись Фелисити Джонс, Дэвид Ойелоуо, Кайл Чандлер, Демиан Бичир, Тиффани Бун и другие. Режиссером выступил сам Джордж Клуни.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
комедия
Глубже!
Александр Паль снимает порно с Любовью Аксеновой
поп
Монеточка
Звездочка метаиронии и авторка одного из главных альбомов конца десятых
хип-хоп
«Маятник Фуко»: Markul, Morgenshtern, «Пошлая Молли», Obladaet
Возможно, главный российский рэп-фестиваль
комедия
Дедушка НЕлегкого поведения
Роберт Де Ниро в роли упрямого дедушки
ужасы
Сияние
Триллер Стэнли Кубрика по роману Стивена Кинга
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова

Другие материалы по темам

Теги
Netflix
Люди
Джордж Клуни
Фелисити Джонс
Дэвид Ойелоуо
Кайл Чандлер
Демиан Бичир
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить