Бэтмен и Женщина-кошка на мотоциклах в Чикаго: новые кадры со съемок «Бэтмена» Мэтта Ривза

В Сети появились новые кадры со съемок «Бэтмена» Мэтта Ривза. Их опубликовал инсайдер и журналист Джошуа Меллин.

Съемки картины перенесли в Чикаго. Там прохожие смогли запечатлеть некоторые моменты производства фильма. В частности, на фото и видео попали съемки погони Бэтмена (Роберт Паттинсон) и Женщины-кошки (Зои Кравиц). Темный рыцарь Готэма появляется на них без плаща, но его могут добавить на стадии постпродакшена.

Фильм расскажет о становлении Бэтмена на пути борца с преступностью. Антагонистом в картине должен выступить Загадочник в исполнении Пола Дано.