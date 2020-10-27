Бэтмен и Женщина-кошка на мотоциклах в Чикаго: новые кадры со съемок «Бэтмена» Мэтта Ривза

В Сети появились новые кадры со съемок «Бэтмена» Мэтта Ривза. Их опубликовал инсайдер и журналист Джошуа Меллин.
Съемки картины перенесли в Чикаго. Там прохожие смогли запечатлеть некоторые моменты производства фильма. В частности, на фото и видео попали съемки погони Бэтмена (Роберт Паттинсон) и Женщины-кошки (Зои Кравиц). Темный рыцарь Готэма появляется на них без плаща, но его могут добавить на стадии постпродакшена.
Фильм расскажет о становлении Бэтмена на пути борца с преступностью. Антагонистом в картине должен выступить Загадочник в исполнении Пола Дано.
В начале октября стало известно, что премьеру «Бэтмена» перенесли на 4 марта 2022 года, чтобы картина в прокате не столкнулась с «Дюной» Дени Вильнева. Первый трейлер «Бэтмена» посмотреть можно здесь.
Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, приглашает зрителей на мировую премьеру драматического мини-сериала «Отыграть назад» с Николь Кидман и Хью Грантом в главных ролях. «Отыграть назад» — экранизация романа Джин Ханфф Корелиц про успешного терапевта Грэйс. Ее жизни позавидовали бы многие: у нее прекрасная семья и блестящая карьера. Грэйс готовится к большому событию — скоро выйдет ее первая книга. Однако все амбициозные планы терапевта разрушает внезапное исчезновение супруга. Роман для экранизации адаптировал сам Дэвид Э. Келли — сценарист «Большой маленькой лжи».