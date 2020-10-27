«Яндекс.Еда» начнет платить ресторанам за сотрудников, готовых стать курьерами

«Яндекс.Еда» объявила о запуске дополнительных мер поддержки бизнеса по программе «Пакет помощи». Сервис будет выплачивать ресторанам деньги за переквалификацию их сотрудников в курьеров. Об этом пишет vc.ru со ссылкой на представителей компании.

Заведения общепита могут предложить сотрудникам временно поработать доставщиками еды у партнеров сервиса или прямым партнером в качестве самозанятого. За каждого привлеченного курьера, который отработает на заказах не менее пяти дней, «Яндекс.Еда» заплатит по 4500 рублей.

Также участники программы смогут перейти на электронное меню для заказов в зале. Создать специальный QR-код можно будет в личном кабинете. После сканирования этого кода посетители будут попадать на страницу с меню ресторана в «Яндекс.Еде».

Ожидается, что электронное меню ускорит обслуживание в зале, снизит риск переноса вируса и позволит снизить расходы ресторанов на одноразовые меню.

Как сообщили в компании, дополнительные меры разработаны совместно с Профессиональным ресторанным альянсом и его руководителем Дмитрием Левицким.

Программа «Пакет Помощи» начала действовать 20 октября. Ее объем оценивается в 120 млн рублей. В рамках этой программы «Яндекс.Еда» уже обнулила комиссию на заказы из сервиса с собой, а также дала локальным ресторанам и небольшим сетям неделю бесплатного рекламного размещения на платформе на приоритетных местах в выдаче.