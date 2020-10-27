Александр Розенбаум перепел в «Вечернем Урганте» «Любимку» и трек Моргенштерна и Элджея

В программу «Вечерний Ургант» вернулась рубрика «Поп-стоп» с Александром Розенбаумом. Музыканту дают тексты популярных песен современных исполнителей, которые он до этого не слышал (по крайней мере, так утверждает ведущий), а он перепевает их под гитару в своем узнаваемом стиле.

Розенбаум в этот раз исполнил «Любимку» Niletto, «Ролекс» Давы и Филиппа Киркорова, а также «Cadillac» Моргенштерна и Элджея. Иван Ургант тоже принимает участие в рубрике: он перепел «Краш» Клавы Коки и того же Niletto и «Я дома» Дани Милохина.