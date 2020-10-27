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Alibaba отменила названия должностей, чтобы повысить инициативность сотрудников

Семён Гудошников
Сегодня в 13:12

Alibaba Group запустила международный проект по отмене названий должностей. В России к нему присоединилась «дочка» китайской компании Cainiao Network. Об этом РБК рассказала представительница российского подразделения Cainiao Network Евгения Волкова.

Alibaba провела исследование и выяснила, что указание должностей негативно влияет на переговоры внутри компании и снижает инициативность. В частности, если человек видит в чате руководителя высокого уровня, он с большей долей вероятности предпочтет сгладить формулировки, чем высказаться напрямую.

Теперь вместо должностей сотрудники в корпоративных чатах будут видеть лишь название функции, к примеру «функция маркетинга» или «функция корпоративных коммуникаций». При этом, по словам Волковой, любой сотрудник может написать или позвонить руководителю любого ранга, включая основателя группы Джека Ма или гендиректора Дэниела Чжана.

Кроме того, горизонтальная структура особенно важна для поколения Z. Возможность для выпускников вузов общаться на равных с топ-менеджментом увеличила скорость реализации проектов, отметила представительница компании. По ее словам, Cainiao и Alibaba сейчас активно набирают молодых специалистов, чтобы охватить новые целевые аудитории.

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