В Москве не будут закрывать на ночь бары и рестораны. Несмотря на рекомендации Роспотребнадзора

В Москве пока не собираются закрывать рестораны, бары и ночные развлекательные заведения после рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом заявила ТАСС глава пресс-службы мэра и правительства столицы Гульнара Пенькова.

27 октября ведомство рекомендовало ограничить время работы баров и ресторанов, а также приостановить развлекательные мероприятия с 23.00 до 06.00.

Пенькова напомнила, что в Москве действует цифровой контроль посещаемости заведений, работающих в ночное время. Власти считают, что на данный момент принятых мер достаточно.

«В Москве приняты меры по цифровому контролю за посещением ресторанов и клубов, работающих в позднее время. Данная мера обеспечивает оперативный контроль и эпидрасследования в случае заболевания посетителей», — сказала представительница мэрии. По ее словам, эти ограничения способствуют «снижению динамики роста заболеваемости COVID-19».

В Москве с 19 октября посетители и работники заведений, открытых с 00:00 до 06:00, могут попасть внутрь только при регистрации по номеру телефона. На входе человек должен отсканировать QR-код или отправить СМС на номер 7377. Предприятиям за нарушение этого правила грозит штраф до 500 тыс. рублей.