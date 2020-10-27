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Labelcom, Wylsacom и Гудков: Forbes представил рейтинг блогеров с самым высоким доходом от рекламы

Федор Кузьмин
Сегодня в 12:40

Издание Forbes опубликовало рейтинг ютьюб-блогеров с самыми высокими доходами. В список попали те видеоблогеры, которые получают деньги с рекламы на своих каналах.

Первое место в списке занял канал комиков с ТНТ Labelcom с 4,5 млн подписчиков. По оценке Forbes, канал, на котором выходит ютьюб-шоу «Что было дальше» с Нурланом Сабуровым и Алексеем Щербаковым, получает около 3,5 млн долларов с рекламы в год.

На второй строчке — блогер Wylsacom, обозревающий гаджеты. У него 9,6 млн подписчиков, однако доходы чуть меньше, чем у Labelcom, — порядка 3,4 млн долларов. На третьей позиции — комик Александр Гудков и его канал «Чикен карри» (2,5 млн подписчиков, 1,13 млн долларов от рекламы).

Список выглядит следующим образом:


  1. Labelcom — 3 550 000 долларов (4,5 млн подписчиков);
  2. Wylsacom — 3 410 000 долларов (9,6 млн подписчиков);
  3. Александр Гудков — 1 130 000 долларов (2,5 млн подписчиков);
  4. Юрий Дудь — 980 000 долларов (8,2 млн подписчиков);
  5. Антон Лапенко — 980 000 долларов (2,8 млн подписчиков);
  6. Алексей Пивоваров — 920 000 долларов (1,6 млн подписчиков);
  7. Дима Гордей — 850 000 долларов (5,5 млн подписчиков);
  8. Ксения Собчак — 840 000 долларов (1,8 млн подписчиков);
  9. Дима Масленников — 780 000 долларов (8,6 млн подписчиков);
  10. Константин Заруцкий — 660 000 долларов (4,8 млн подписчиков);
  11. Ирина Шихман — 650 000 долларов (1,4 млн подписчиков);
  12. Николай Соболев — 600 000 долларов (5,2 млн подписчиков);
  13. Эрик Давидыч — 510 000 долларов (4 млн подписчиков);
  14. Андрей Ширгин — 490 000 долларов (15,1 млн подписчиков);
  15. Моргенштерн — 470 000 долларов (8,2 млн подписчиков).

Для того, чтобы определить цену размещения рекламы на канале, используется показатель CPV (Cost-Per-View). Он варьируется от 50 копеек до 2 рублей за один просмотр.

Для расчета рейтинга издание отобрало блогеров, лидирующих по числу интеграций, из числа ютьюберов с самым большим количеством подписчиков.

«Мы считали валовый доход от рекламы, не учитывали расходы на создание контента. Также мы не учитывали доходы от монетизации и донаты. Мы, как обычно, постарались быть консервативными и оценивать доходы по минимуму», — говорится в материале.

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