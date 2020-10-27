Московские таксисты попросили мэрию обеспечить их защитными масками и перчатками

Московский профсоюз таксистов обратился к вице-мэру Москвы Максиму Ликсутову с просьбой обеспечить водителей масками, перчатками и антисептиками за счет городского бюджета. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на текст обращения.

Ежемесячные расходы таксистов на маски, перчатки, дезинфицирующие салфетки и полную дезинфекцию салона составляют около 8000 рублей, говорится в документе. По словам главы профсоюза Николая Колодова, эта сумма достигает 15–20% среднего ежемесячного заработка водителя такси в Москве.

По статистике Департамента транспорта Москвы, 60% таксистов не соблюдают меры безопасности, введенные из‑за пандемии коронавируса. При этом штрафы за отсутствие масок или перчаток составляют 15 тыс. рублей.

В департаменте заявили «Коммерсанту», что обсудили ситуацию с таксопарками и пришли к выводу, что предприятия сами должны решать вопрос со средствами индивидуальной защиты. В «Яндекс.Такси», «Ситимобиле» и «Везет» сообщили изданию, что обеспечивают такими средствами водителей бесплатно.

Колодов отметил, что мер, которые принимают компании и агрегаторы такси, не хватает.

15 октября Роспотребнадзор предложил столичному Дептрансу отключать от выполнения заказов таксистов, которые не соблюдают правила перевозок.