После жалобы курганских врачей о масштабах пандемии в регион направили специалистов и финансирование

Российское министерство здравоохранения направило в Курганскую область группу медиков, чтобы помочь местным врачам бороться с коронавирусом. Об этом пишет РБК со ссылкой на слова помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова.

26 октября врачи из четырех больниц Кургана обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой прислать в регион военных медиков для борьбы с коронавирусом. Они заявили, что местные власти сильно занижают статистику по COVID-19 и не предпринимают необходимых мер для борьбы с инфекцией.

Теперь присланные специалисты Минздрава должны «оказать организационно-методическую поддержку по настройке маршрутизации и лечения пациентов с COVID-19», утверждает Кузнецов. Также они окажут пациентам практическую помощь.

Кроме того, Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Илизарова переделают под лечение коронавирусных больных. В регион также направят дополнительное финансирование из федерального бюджета.

В Роспотребнадзоре 27 октября заявили, что третья волна коронавируса ожидается ближе к февралю 2021 года. Эксперты уточнили, что заболеваемость может вырасти после новогодних праздников. По прогнозам ведомства, летних показателей этого года стоит ждать только к следующему лету.