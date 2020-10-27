Роспотребнадзор: третья волна коронавируса ожидается ближе к февралю 2021 года

Очередной период обострения ситуации с коронавирусом может наступить в феврале–марте 2021 года. Об этом рассказала РИА «Новости» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Эксперт уточнила, что заболеваемость может вырасти после новогодних праздников. При этом, по прогнозам ведомства, летних показателей этого года стоит ждать только к следующему лету.

Для того чтобы пандемия COVID-19 пошла на убыль, большая часть населения должна быть невосприимчивой к вирусу, утверждает Пшеничная. Этого можно добиться благодаря антителам, вырабатываемым после перенесенного заболевания, или вакцинации. Также роль играет «клеточная» память лимфоцитов, которая помогает справляться с вирусом даже при отсутствии антител.

Утром 27 октября Роспотребнадзор обязал граждан носить защитные маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Кроме того, ведомство рекомендовало запретить проведение развлекательных мероприятий и оказание услуг общепита с 23.00 до 6.00.