В России выявили более 16 тысяч случаев коронавируса за сутки

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Архангельской, Ростовской, Свердловской областях, Красноярском крае, Воронежской области, Забайкальском крае и Республике Бурятия.

В России за сутки выявили 16 550 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 797 случаев меньше, чем днем ранее .

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 547 774. За сутки выздоровели 12 844 человека, за все время — 1,15 млн. За сутки умерли 320 пациентов, за все время — 26 589.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 43,5 млн человек, из них умерли почти 1,16 млн. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (8,7 млн). На втором и третьем — Индия (7,9 млн) и Бразилия (5,4 млн).

27 октября Роспотребнадзор ввел масочный режим по всей стране и запретил ресторанам работать по ночам — с 23.00 до 06.00. Новые правила вступят в силу в среду, 28 октября.