Сотрудницу «Ельцин центра» задержали в Беларуси. Она ехала проведать пожилую мать

Руководительницу интернет-проектов «Ельцин центра» Марину Петрушко задержали в белорусском городе Барановичи за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Петрушко Антона Гашинского.

Петрушко задержали по статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»). До суда она будет находиться в изоляторе временного содержания в Барановичском РОВД, уточнил адвокат. Свою вину Петрушко не признает.

Суд, по словам адвоката, должен пройти «сегодня-завтра». При этом, как рассказала «Интерфаксу» первый заместитель исполнительного директора «Ельцин центра» Людмила Телень, обвинение Петрушко до сих пор не предъявлено.

«Марина Петрушко находилась в очередном отпуске на своей родине — в Барановичах. Она навещала очень пожилую маму. В воскресенье по дороге к маме ее задержали на автобусной остановке», — рассказала Телень, ее слова подтвердил адвокат задержанной.

Гашинский уточнил, что уже посетил Петрушко в ИВС. По словам адвоката, сотрудница «Ельцин центра» чувствует себя удовлетворительно, но жалуется на то, что изолятор не отапливается и там очень холодно.

В Беларуси 26 октября началась общенациональная забастовка, к ней присоединились студенты и рабочие. Ее начало совпало с концом ультиматума, который белорусская оппозиция ранее предъявила властям страны. В нем говорилось, что если Александр Лукашенко не объявит об отставке, насилие на улицах не остановится, а все политзаключенные не будут освобождены, то в Беларуси начнется общенациональная забастовка.