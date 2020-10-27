Посмотрите новый клип Гарри Стайлса на песню «Golden»

На видео Стайлс радуется жизни под лучами летнего солнца: устраивает пробежку, катается на автомобиле и купается в море.

Клип сняла компания Fulwell 73, основанная братьями Беном и Гейбом Тернерами. Они же выступили режиссерами ролика.

«Golden» вошла на второй сольный альбом Стайлса «Fine Line», релиз которого состоялся в декабре 2019 года. На пластинке 12 треков, в том числе «Adore You», «Lights Up» и «Falling», на которые также были сняты клипы.

Ранее музыкант признался, что «Fine Line» лучше всего подходит для того, «чтобы заниматься сексом и грустить». Узнать, почему Гарри Стайлс стал одним из главных поп-исполнителей года, можно в материале «Афиши Daily».