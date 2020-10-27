Протестующие против запрета абортов массово перекрыли дороги в Польше

Участники акций протеста против запрета абортов в Польше 26 октября массово перекрыли дороги в стране. Об этом сообщает местное издание Onet.
Это уже пятый день протестов. Блокировка дорог в Варшаве началась ближе к вечеру, в ней приняли участие автомобилисты, велосипедисты и пешеходы. Им удалось остановить движение в центре города на несколько часов. Пропускали только машины скорой помощи.
Как пишет ТАСС, демонстранты собрались в центре города с транспарантами и протестными лозунгами. На плакатах они написали «Это война», «Право на аборт — право человека», «Позор». Полиция в происходящее не вмешивалась.
Помимо Варшавы, протестующие заблокировали движение как минимум в сотне городов, передает агентство (у BBC News, однако, другая информация — около 50 городов). Акции сопровождаются музыкой, танцами, песнями, боем барабанов и сигналами поддержки от автомобилистов. Сообщается, что многие манифестанты надевают черную и красную одежду, а символом протеста стали красная молния на черном фоне, зонты и вешалки для одежды.
Протесты против запрета абортов в Польше идут с 22 октября, когда местный Конституционный суд постановил, что закон, разрешающий аборты в случаях обнаружения врожденного дефекта у плода, противоречит Конституции, в одном из положений которой говорится о защите жизни каждого человека.
Тогда многие поляки выступили против решения суда: они вышли на акцию протеста, а в социальных сетях появились десятки постов с хештегами #powiedzkomus («Скажи кому‑то») и #wyroknakobiеty («Приговор женщинам»).
В Польше закон, позволяющий делать аборты, был принят в 1993 году. Он допускает прерывание беременности, когда есть угроза здоровью или жизни женщины, после изнасилования, а также в случае врожденных дефектов у плода. В суде оспаривалось только последнее положение.