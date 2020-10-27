Протестующие против запрета абортов массово перекрыли дороги в Польше

Участники акций протеста против запрета абортов в Польше 26 октября массово перекрыли дороги в стране. Об этом сообщает местное издание Onet.

Это уже пятый день протестов. Блокировка дорог в Варшаве началась ближе к вечеру, в ней приняли участие автомобилисты, велосипедисты и пешеходы. Им удалось остановить движение в центре города на несколько часов. Пропускали только машины скорой помощи.

Как пишет ТАСС, демонстранты собрались в центре города с транспарантами и протестными лозунгами. На плакатах они написали «Это война», «Право на аборт — право человека», «Позор». Полиция в происходящее не вмешивалась.

Помимо Варшавы, протестующие заблокировали движение как минимум в сотне городов, передает агентство (у BBC News, однако, другая информация — около 50 городов). Акции сопровождаются музыкой, танцами, песнями, боем барабанов и сигналами поддержки от автомобилистов. Сообщается, что многие манифестанты надевают черную и красную одежду, а символом протеста стали красная молния на черном фоне, зонты и вешалки для одежды.