Оскар Айзек может сыграть Лунного Рыцаря в киновселенной Marvel

Американский актер Оскар Айзек может сыграть супергероя Лунного Рыцаря в сериале от киновселенной Marvel. Об этом сообщает издание Variety.

В комиксах о Лунном рыцаре рассказывается история Марка Спектора, элитного солдата и экс-наемника, который решает бороться с преступностью после того, как стать человеческим воплощением египетского бога луны Хонсу.

Роль в сериале о Лунном Рыцаре может стать своего рода возвращением в проекты, связанные с Marvel, для Айзека: ранее он сыграл мутанта Апокалипсиса в фильме «Люди Икс: Апокалипсис». Впрочем, эта лента была выпущена до того, как Marvel приобрела права на франшизу.

У Айзека также есть опыт работы с корпорацией Disney, владеющей Marvel: в последней трилогии «Звездных войн» он сыграл борца сопротивления По Дэмерона. Marvel, однако, пока не прокомментировала возможное участие Айзека в экранизации комиксов о Лунном Рыцаре.

О создании сериала «Лунный рыцарь» стриминговый сервис Disney+ сообщал еще в 2019 году. Тогда же утверждалось, что сценаристом и продюсером шоу может стать Джереми Слейтер — он писал сценарии для «Фантастической четверки» и «Академии «Амбрелла».

Оскар Айзек является одним из самых востребованных голливудских актеров на сегодняшний день. Помимо ролей в «Звездных войнах» и «Людях Икс» он известен своим участием в таких проектах как «Из машины» и «Внутри Льюина Дэвиса» братьев Коэн — эта роль принесла ему номинацию на «Золотой глобус» в 2014 году.