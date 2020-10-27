Джейк Багг выпустил энергичный сингл «All I Need»

В монохромном клипе на трек Багг предстает в окружении множества молодых людей — полицейских, спортсменов, хористов, уличных хулиганов и отважных активисток. В песне музыкант рассказывает о желании вписаться в современный диджитал-мир и необходимости быть услышанным.

Ранее в этом году Багг уже выпустил два других сингла — «Rabbit Hole» и «Saviours Of The City», они вышли весной. В 2020 году певец планирует опубликовать новый альбом — первый после пластинки 2017 года «Hearts That Strain».