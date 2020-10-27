Sofia Rodina, Kirill Shapovalov и другие: в «Мутаборе» выступят петербургские диджеи

В московском клубе «Мутабор» 7 ноября пройдет вторая ежегодная вечеринка 59°57' / 30°19', на которой выступят петербургские музыканты из Roots United, «Клуб» и Testfm. Об этом сообщил телеграм-канал «Канал».

Диджеи будут выступать в течение 12 часов. Среди участников лайнапа — Chronic Preview, Kirill Shapovalov, Nastia Reigel, Sergei German, Sasha Tsereteli, Shutta и Sofia Rodina.

Приобрести билеты на вечеринку можно на сайте, пока они стоят 1000 рублей. С 29 октября или по окончании выделенной квоты билеты подорожают.

В сентябре на вечеринку в честь дня рождения Arma приехали силовики, они оцепили клуб и выпускали гостей только после тестов на наркотики.