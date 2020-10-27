Путин поручил усилить «финансовую заинтересованность» врачей в профилактике абортов

Президент России Владимир Путин поручил усилить «финансовую заинтересованность» медицинских организаций в профилактике абортов. Об этом сообщает сайт Кремля.

По мнению президента, необходимо провести оценку и повысить эффективность работы по профилактике абортов. В частности, предлагается «обеспечить взаимодействие медицинских организаций с организациями социального обслуживания».

Среди мер по профилактике абортов упоминается оказание правовой, психологической и медико-санитарной помощи беременным. Кроме того, Путин поручил сформировать предложения о дополнительной поддержке детей, чьи родители уклоняются от выплаты алиментов.

На данный момент в России можно бесплатно сделать аборт на сроке до 12 недель по желанию женщины и на более позднем сроке по медицинским и социальным показаниям. В некоторых регионах существуют временные запреты на прерывание беременности («дни тишины»).

На прошлой неделе в Польше фактически запретили аборты: по мнению Конституционного суда страны, разрешение на аборты при врожденных дефектах у плода противоречит праву на защиту жизни каждого человека.