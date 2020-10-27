Жена премьер-министра Армении пройдет военную подготовку, чтобы «помогать защищать» границы

Жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян пройдет военную подготовку, чтобы «помогать защищать» границы страны. Об этом она сообщила на своей странице в фейсбуке.

По словам Акопян, вместе с ней специальные тренировки ожидают еще 12 женщин. «Через несколько дней мы отправимся помогать защищать наши границы. Мы не должны уступать врагу Родину и достоинство», — написала супруга Пашиняна.