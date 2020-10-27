Жена премьер-министра Армении пройдет военную подготовку, чтобы «помогать защищать» границы

Жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян пройдет военную подготовку, чтобы «помогать защищать» границы страны. Об этом она сообщила на своей странице в фейсбуке.
По словам Акопян, вместе с ней специальные тренировки ожидают еще 12 женщин. «Через несколько дней мы отправимся помогать защищать наши границы. Мы не должны уступать врагу Родину и достоинство», — написала супруга Пашиняна.
Накануне Армения и Азербайджан в третий раз обвинили друг друга в нарушении перемирия, которого удалось достичь при посредничестве США. До этого о прекращении огня договаривались 10 и 18 октября.
27 сентября в Нагорном Карабахе начались ожесточенные бои между военными Армении и Азербайджана. Страны обвиняют друг друга в начале конфликта. Мировое сообщество призвало стороны прекратить огонь и найти мирное решение многолетнего спора о принадлежности территории.