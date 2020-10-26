На 3D-принтере распечатали самый маленький в мире корабль. Он меньше человеческого волоса

Ученые из Лейденского университета в Нидерландах распечатали на 3D-принтере самый маленький в мире корабль. Об этом сообщил Phys.org.
Длина миниатюрного судна составляет всего 30 микрометров (0,03 миллиметра) — это в два-три раза меньше человеческого волоса. Модель поможет физикам исследовать движение микроскопических предметов.
Как отмечают специалисты, крошечные объекты — например, бактериальные клетки или сперматозоиды животных — двигаются в воде не так, как большие формы. Поэтому для изучения их особенностей необходимо проводить эксперименты с маленькими предметами и микроскопом.
Ранее стало известно, что в Гонконге с помощью 3D-печати восстановят коралловые рифы, разрушившиеся из‑за изменения климата и частых штормов.