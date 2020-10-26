В Петербурге в следующем году расселят 1400 коммуналок

В Петербурге в 2021 году расселят 1400 коммунальных квартир. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на губернатора Александра Беглова.

Расселение коммуналок пройдет по новым правилам — они еще обсуждаются властями города. Предположительно, первыми дополнительные средства получат те жильцы, которые готовы выселиться всей квартирой.

По мнению губернатора, комнаты в квартирах должны продаваться соседям по льготным ценам, это позволит жителям коммуналок выкупать оставшуюся часть жилья. Кроме того, Беглов считает, что помощь от города должны получать только льготники и малоимущие.

На сегодняшний день, по данным Смольного, в Петербурге насчитывается 65 тыс. коммунальных квартир. В них проживают 218 тыс. семей, из них 79 тыс. семей стоят в очереди на расселение.