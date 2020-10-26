В Краснодарском крае массово умирают рыбы. Причиной может быть деятельность местных ферм

В реке Кирпили в Краснодарском крае массово умирают рыбы. Об этом стало известно из инстаграм-аккаунта «Типичный Тимашевск», в котором 25 октября появилось видео, снятое местными жителями.
В комментариях к публикации они утверждают, что гибель обитателей водоема может быть связана с деятельностью сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств: они, по словам людей, осушают водоемы для будущего засевания.
«Я здесь живу и все это наблюдаю. Это не река, а больше помойку напоминает <…> Неужели никого к ответственности нельзя привлечь?» — сетует местная жительница Валерия Позднякова.
Возможно, рыбам не хватает кислорода в обмелевшей реке. Чтобы проверить эту версию, специалисты взяли пробы воды, почвы рядом с рекой и мертвой рыбы.
Ранее Следственный комитет назвал приоритетную версию загрязнения воды на Камчатке. По мнению следователей, катастрофа в прибрежных водах Камчатки произошла в результате цветения фитопланктона.