В Краснодарском крае массово умирают рыбы. Причиной может быть деятельность местных ферм

В реке Кирпили в Краснодарском крае массово умирают рыбы. Об этом стало известно из инстаграм-аккаунта «Типичный Тимашевск», в котором 25 октября появилось видео, снятое местными жителями.

В комментариях к публикации они утверждают, что гибель обитателей водоема может быть связана с деятельностью сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств: они, по словам людей, осушают водоемы для будущего засевания.