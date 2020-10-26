Суд в Петербурге запретил рекламу экскурсий по крышам

Октябрьский районный суд Петербурга признал рекламу экскурсий по крышам, размещенную на сайте «Tripshop — экскурсии каждый день», запрещенной к распространению в России. Об этом говорится в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Суд решил, что эта реклама формирует «позитивное отношение несовершеннолетних и молодежи к молодежной субкультуре «руфинг». Последняя, по мнению суда, заключается в проникновении на труднодоступные высотные объекты официально для этого не предназначенные.

«Наиболее популярно посещение высотных объектов, таких как многоэтажные жилые дома, небоскребы, радиовышки, трубы. Крыши посещаются в развлекательных целях, а также, чтобы показать возможность проникнуть на охраняемые объекты, сделать фотографии, при этом в целях получения адреналина участники балансируют на узких балках над пропастью и выполняют различные трюки, связанные с прыжками и силовой акробатикой на высоте, что связано с риском для жизни», — сказано в сообщении суда.

На самом сайте «Tripshop» говорится, что это «первая легальная экскурсия по крышам при поддержке Правительства города и МЧС». Желающим предлагают подняться на крышу дома № 65 по Лиговскому проспекту, которая, по словам организаторов, является «единственной крышей жилого дома, на которую официально разрешено водить экскурсии».

Еще в мае прошлого года тогда еще временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов поручил жилищному комитету разобраться с экскурсиями по крышам Петербурга. Он назвал это занятие незаконным и опасным и заявил, что крыши домов защитят охранными системами и врезными замками.

К настоящему времени вопрос с экскурсиями по крышам, по всей видимости, решить не удалось. В конце прошлого месяца Беглов попросил депутата из «Единой России» разработать федеральный законопроект, который бы ужесточил ответственность за проникновение на крыши. Кроме того, он в очередной раз попросил главу жилищного комитета города усилить контроль за руферами.