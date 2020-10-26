Создатели российской вакцины от коронавируса раскрыли статистику по побочным эффектам

Создатели российской вакцины от коронавируса «Спутник V» раскрыли статистику по побочным эффектам после прививки. Об этом пишет «Говорит Москва».

Глава научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что побочные эффекты наблюдаются примерно у 15% вакцинированных. Среди побочных эффектов, по его словам, повышение температуры до 38 градусов, головная боль, ломота в мышцах и покраснение в месте введения препарата.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в середине августа. Ею привились некоторые высокопоставленные чиновники, включая министра обороны Сергея Шойгу и мэра Москвы Сергея Собянина.

В середине октября Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины от коронавируса. Уже разработали третью вакцину, в начале октября у нее начались клинические испытания. При этом только 23% россиян готовы прививаться.