перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Суд в Петербурге запретил рекламу экскурсий по крышам 19:42
«Это сигнал тревоги»: Фонд Хабенского написал Путину о тотальной нехватке лекарств для онкобольных 19:24
Dimitri Houtteman/Unsplash Создатели российской вакцины от коронавируса раскрыли статистику по побочным эффектам
Создатели российской вакцины от коронавируса раскрыли статистику по побочным эффектам 18:50
Вышел русскоязычный трейлер фильма «Вечный свет» Гаспара Ноэ. В главной роли — Шарлотта Генсбур 18:45
Основатель группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок поддержал забастовку в Беларуси 18:23
Врачи из Кургана попросили Путина прислать военных медиков для борьбы с «неконтролируемой пандемией» 18:20
В Дагестане госпитализированы пять человек с подозрением на сибирскую язву 18:07
Universal Pictures/YouTube Первую часть трилогии «Назад в будущее» покажут в российских кинотеатрах в 4К и с субтитрами
Первую часть трилогии «Назад в будущее» покажут в российских кинотеатрах в 4К и с субтитрами 18:00
Квентин Тарантино посоветовал фильм на Хеллоуин 17:56
В Москве судья за день рассмотрела 268 жалоб на штрафы за нарушение карантина 17:27
Хаски, Монеточка и Mutabor: кого номинировали на Jager Music Awards в 2020 году 17:09
«Союзмультфильм» создаст мультсериал об экологии 17:04
Phinehas Adams/Unsplash Врач: COVID-19 снижает когнитивные функции у детей и нарушает сперматогенез у мальчиков
Врач: COVID-19 снижает когнитивные функции у детей и нарушает сперматогенез у мальчиков 16:52
Депутаты от «Единой России» разработали законопроект о химической кастрации педофилов 16:21
«ВКонтакте» покажет интервью с Энн Хэтэуэй перед премьерой фильма «Ведьмы» Роберта Земекиса 16:08
В Подмосковье появилась «Фемдача». Это место отдыха для активисток, переживающих выгорание 16:05
Жителям Подмосковья запретили улыбаться лисам 16:01
Петербургский «Манеж» «Утопия спасенная»: работы корейской художницы Ли Бул покажут в «Манеже» — впервые в России
«Утопия спасенная»: работы корейской художницы Ли Бул покажут в «Манеже» — впервые в России 15:53
«Ночлежка» проведет 7 ноября акцию «Экспресс-помощь». Помочь бездомным сможет любой желающий 15:34
Михаил Зыгарь написал книгу «Все свободны» — «о том, как в 1996 году в России закончились выборы» 15:32
Отключить рекламу

Создатели российской вакцины от коронавируса раскрыли статистику по побочным эффектам

Анастасия Цой
Сегодня в 18:50

Создатели российской вакцины от коронавируса «Спутник V» раскрыли статистику по побочным эффектам после прививки. Об этом пишет «Говорит Москва».

Глава научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что побочные эффекты наблюдаются примерно у 15% вакцинированных. Среди побочных эффектов, по его словам, повышение температуры до 38 градусов, головная боль, ломота в мышцах и покраснение в месте введения препарата.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в середине августа. Ею привились некоторые высокопоставленные чиновники, включая министра обороны Сергея Шойгу и мэра Москвы Сергея Собянина.

В середине октября Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины от коронавируса. Уже разработали третью вакцину, в начале октября у нее начались клинические испытания. При этом только 23% россиян готовы прививаться.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
комедия
Глубже!
Александр Паль снимает порно с Любовью Аксеновой
поп
Монеточка
Звездочка метаиронии и авторка одного из главных альбомов конца десятых
хип-хоп
«Маятник Фуко»: Markul, Morgenshtern, «Пошлая Молли», Obladaet
Возможно, главный российский рэп-фестиваль
комедия
Дедушка НЕлегкого поведения
Роберт Де Ниро в роли упрямого дедушки
ужасы
Сияние
Триллер Стэнли Кубрика по роману Стивена Кинга
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова

Другие материалы по темам

Люди
Сергей Шойгу
Сергей Собянин
Владимир Путин
Александр Гинцбург
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить