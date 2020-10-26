Студия «Союзмультфильм» создаст мультсериал об экологии «Инопланетяне в моем рюкзаке». Об этом сообщает ТАСС.

Проект расскажет о жителях планеты с идеальными экологическими условиями, которые прилетают на Землю с миссией сделать ее зеленее. Шоу будет состоять из 52 эпизодов по 11 минут. Авторами выступят Джеймс Дрисколл и Роберт Ли. Мультсериал будет создан совместно с группой компаний Toonz Entertaiment Pte. Ltd, которая также займется продвижением проекта за рубежом.

Начало производства мультсериала намечено на конец 2020 года, а первый эпизод планируют представить в 2021 году. Toonz создаст 39 серий, а «Союзмультфильм» — 13.

Ранее студия «Союзмультфильм» представила образ Зайца, который появится в новых сериях «Ну, погоди!». Его внешний облик отобрали из более чем 30 вариантов. Создатели изменили форму ушей Зайца, добавили ему прическу и убрали усы. Новая серия классического мультсуриала выйдет в декабре. Волка озвучит юморист Comedy Club Гарик Харламов, а Зайца — Дмитрий Хрусталев.