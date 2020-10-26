Врач: COVID-19 снижает когнитивные функции у детей и нарушает сперматогенез у мальчиков

Детям, переболевшим коронавирусом, грозит низкая фертильность следующий поколений. Об этом заявила председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.

В результате обследования выяснилось, что у детей происходит снижение когнитивных функций на 30% даже при бессимптомном течении болезни, сообщила врач. По ее словам, необходимо наблюдать за ребенком вне зависимости от того, в какой форме он перенес COVID-19.

«Вместе с урологами мы привлекаем внимание к тому, что на самом деле у мальчиков после перенесенной коронавирусной инфекции происходит серьезное изменение сперматогенеза. Это нам в будущем грозит опять проблемами с низкой фертильностью следующих поколений», — добавила Намазова-Баранова.

Ранее британские ученые выяснили, что некоторые люди, которые уже переболели коронавирусом, на протяжении нескольких месяцев продолжают наблюдать симптомы болезни. Такие пациенты жалуются на заболевания мозга, легких, сердца, кишечника, печени, кожи и других частей тела.