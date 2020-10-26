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Депутаты от «Единой России» разработали законопроект о химической кастрации педофилов

Семён Гудошников
Сегодня в 16:21

Депутаты от «Единой России» подготовили законопроект о химической кастрации педофилов. На этой неделе его внесут в правительство и Верховный суд, а затем в Госдуму. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на депутата Анатолия Выборного.

По его словам, в Уголовный кодекс предлагается ввести в качестве наказания новую меру — «химическая кастрация». Под ней законотворцы понимают «введение в организм препаратов, которые подавляют сексуальное влечение».

Наказывать химической кастрацией предлагается за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По мысли Выборного, это сведет вероятность повторного нарушения к минимуму.

Депутаты объясняют появление законопроекта ростом числа сексуальных преступлений против детей. С 2016 года он составил примерно 20%, за прошлый год было совершено 1266 таких правонарушений, отметил Выборный.

В «Справедливой России» и КПРФ считают, что наказание за половые преступления против несовершеннолетних должно быть еще жестче — смертная казнь.

«Лечить раковые такие болячки какими‑то химическими препаратиками не годится. Не будет толку. Поэтому у нас есть статья в Конституции — 20-я, расстрельная статья, смертная казнь — в том числе для этих нелюдей, для зверей в человеческой шкуре», — сказал зампред «Справедливой России» Олег Нилов.

«Думаю, что за такие преступления наказание должно быть максимальным и неотвратимым. Всех этих людей нужно лишать жизни, а не деньги на их содержание в тюрьме тратить. Посягнули на святое — уходите в тот мир и захлопните за собой дверь», — заочно согласился член фракции КПРФ Николай Харитонов.

Еще в 2008 году применять химическую кастрацию для педофилов предлагал адвокат Анатолий Кучерена. В 2015 году подобный законопроект был внесен в Госдуму сенатором Антоном Беляковым, но в апреле 2016 года думский комитет по законодательству решил его отклонить.

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