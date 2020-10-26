В Москве судья за день рассмотрела 268 жалоб на штрафы за нарушение карантина. Это выяснили «Важные истории» и «Холод».

21 сентября судья Нагатинского районного суда Москвы Ольга Шумова провела 275 заседаний, из которых 268 были по «коронавирусным» штрафам.

Она работала семь часов с учетом перерыва на обед, а значит потратила на рассмотрение каждого дела в среднем по 90 секунд. «При этом утром у нее было два периода, когда на один пятиминутный промежуток было назначено сразу по восемь дел. То есть на одно дело она тратила по 37,5 секунды», — отмечают «Важные истории».

Издания пишут, что с начала пандемии в московские суды было подано более 56 тыс. жалоб на постановления, вынесенные городскими ведомствами. В начале осени людям, подавшим жалобы, стали предлагать отменить штрафы в обмен на признание вины и устное предупреждение. Самой частой причиной отмены штрафов стала «малозначительность нарушения». Таким образом, суд признавал наказание законным, то есть фактически становился на сторону мэрии, а не москвичей.

«Число оштрафованных мэрия не раскрывает, но счет давно идет на десятки тысяч, а общая сумма штрафов по этой статье, по нашим подсчетам, уже к середине лета перевалила за полмиллиарда рублей», — говорится в материале.

Шумова, несмотря на ее скорость рассмотрения дел, не побила рекорд своего коллеги из Татарстана. Он рассмотрел 111 дел о нарушении самоизоляции за полчаса (это 16 секунд на дело).