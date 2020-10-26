В Подмосковье появилась «Фемдача». Это место отдыха для активисток, переживающих выгорание

В Подмосковье появилась «Фемдача» — гостевое пространство для фем- и ЛГБТ-активисток, испытывающих эмоциональное выгорание. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила одна из основательниц проекта Дарья Серенко.

По ее словам, она и другие кураторки проекта — активистки Софья Сно и Роксана Киселева — много раз переживали эмоциональное выгорание. В такие моменты девушки искали место, куда можно было бы уехать и восстановить силы. Но не найдя ничего подходящего, решили создать его сами.

Гостевой дом находится в Подмосковье. Одновременно в нем могут разместиться до 6 активисток. Каждая из них может остаться на срок от недели до месяца. Питание, проживание, групповая терапия и две консультации психотерапевта предоставляются бесплатно.

«Фемдача» будет открыта для гостей со второй половины ноября. Чтобы попасть туда, нужно рассказать о своей деятельности и объяснить, зачем понадобилась поездка. Почитать о проекте подробнее и заполнить заявку можно на сайте проекта.

Ранее девушки из ремонтной бригады Woman Labour запустили краудфандинг для открытия собственной мастерской. В ней они хотят проводить мастер-классы, обучающие программы и лекции для женщин.