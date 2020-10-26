«ВКонтакте» покажет интервью с Энн Хэтэуэй перед премьерой фильма «Ведьмы» Роберта Земекиса

«Вконтакте» покажет эксклюзивное интервью с актрисой Энн Хэтэуэй перед премьерой нового фильма Роберта Земекиса «Ведьмы». Об этом сообщили представители соцсети.

В рамках проекта VK Live Хэтэуэй рассказала о своей героине в картине и о том, как сделала ее гламурной. Также она вспомнила о собственных детских страхах и дала советы, как отметить Хеллоуин.

Интервью будет представлено 26 октября в 20.00 в официальном сообществе Warner Bros. Russia.

«Ведьмы» основаны на одноименной книге Роальда Даля. По сюжету мальчик-сирота отправляется на курорт вместе со своей бабушкой и сталкивается в местной гостинице с ведьмами, собравшимися на шабаш. Но это не добрые ведьмы — они превращают детей в мышей.