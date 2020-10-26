В Москве назвали лауреатку молодежной поэтической премии Драгомощенко. Ею стала Анна Родионова

В Москве вручили молодежную поэтическую премию Аркадия Драгомощенко. Ее лауреаткой стала нижегородская поэтесса Анна Родионова. Награждение проходило 25 октября в онлайн-пространстве Центра Вознесенского.

Анна Родионова учится в аспирантуре Школы филологии НИУ ВШЭ. Ее стихи публиковались в альманахе «Транслит», вестнике современного искусства «Цирк «Олимп», на сайте «Полутона» и платформе syg.ma. Победительнице присудили награду в 70 тыс. рублей.

В жюри премии во главе с Анной Глазовой входили Даниил Задорожный, Екатерина Захаркив, Борис Клюшников, Роман Осьминкин и Евгения Суслова.

Финалистами в этом году стали Лолита Агамалова (Москва), Георгий Мартиросян (Белгород), Наталья Михалева (Пермь) и Гликерий Улунов (Москва). Они получили по 15 тыс. рублей.

Поэтические подборки авторов, вошедших в шорт- и лонг-лист 2020 года, можно прочесть на сайте мероприятия.

Премия Аркадия Драгомощенко с 2014 года ежегодно присуждается молодым русскоязычным авторам до 27 лет. Премия учреждена на базе книжного магазина и культурной площадки «Порядок слов» в Петербурге. В этом году она проводилась при поддержке Центра Вознесенского.