В Москве обнаружили кладбище грузовиков «Почты России»

«Почта России» прокомментировала информацию о брошенных грузовиках: «Это закрытая автостоянка на территории автобазы «Почты России», на которой собраны выведенные из эксплуатации автомобили, ранее обслуживавшие почтовые отделения Москвы. Сейчас проходит сбор необходимой документации для дальнейшей реализации списанных автомашин через аукцион».
В Москве, на заднем дворе одного из филиалов «Почты России», обнаружили сотни брошенных грузовиков «мерседес». Об этом сообщил и опубликовал фотографии блогер Александр Сашенков на канале ComDig Urban Exploration в «Яндекс.Дзене».
По его словам, он заметил грузовики случайно, когда ехал на наземном метро. Придя на стоянку, которая никем не охраняется, и рассмотрев грузовики, блогер предположил, что машины находятся там не первый год: у многих открыты окна, и салон покрыт мхом и плесенью.
«В основном на этой стоянке представлены модели фирмы «мерседес-бенц». Возможно, у «Почты» с ними был какой‑то контракт на закупку автотранспорта. Машины все открыты, можно залезть в любую и посидеть внутри», — написал Сашенков.
Фотографии можно посмотреть здесь.