В Москве обнаружили кладбище грузовиков «Почты России»

В Москве, на заднем дворе одного из филиалов «Почты России», обнаружили сотни брошенных грузовиков «мерседес». Об этом сообщил и опубликовал фотографии блогер Александр Сашенков на канале ComDig Urban Exploration в «Яндекс.Дзене».

По его словам, он заметил грузовики случайно, когда ехал на наземном метро. Придя на стоянку, которая никем не охраняется, и рассмотрев грузовики, блогер предположил, что машины находятся там не первый год: у многих открыты окна, и салон покрыт мхом и плесенью.

«В основном на этой стоянке представлены модели фирмы «мерседес-бенц». Возможно, у «Почты» с ними был какой‑то контракт на закупку автотранспорта. Машины все открыты, можно залезть в любую и посидеть внутри», — написал Сашенков.

Фотографии можно посмотреть здесь.