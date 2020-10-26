«Яндекс» рассказал, как выдает информацию о своих пользователях государству

В компании «Яндекс» рассказали о том, как выдают информацию о своих пользователях по запросам различных госструктур. Порядок выдачи данных можно прочесть в официальном заявлении «Яндекса».

Как говорится в пресс-релизе, «Яндекс» рассматривает только те запросы от органов власти, которые соответствуют официальным требованиям и пришли по официальным каналам. Например, сообщение по электронной почте или звонок по телефону к таким каналам не относится. Такие запросы «Яндекс» отклоняет. При этом компания предоставляет ровно столько данных, «сколько необходимо для ответа».

Запрос на бумаге должен быть оформлен на официальном бланке ведомства, содержать контакты и собственноручную подпись уполномоченного лица, а в ряде случаев ещё и заверен оригинальным оттиском печати. Отвечать на электронный запрос нужно только, если он заверен усиленной квалифицированной электронной подписью.

В России выдачу данных по запросам госструктур регулируют законы «О полиции», «Об оперативно-розыскной деятельности» и другие нормативные акты. Они определяют, какую информацию и на каком основании могут запрашивать госорганы. Сведения у «Яндекса» запрашивают МВД, Следственный комитет, Прокуратура, ФАС, ФТС, суды и некоторые другие органы.

Если же компания откажется предоставлять данные по запросу, ее может ждать штраф, а в некоторых случаях уголовная ответственность для руководителя и приостановка деятельности всего предприятия. Кроме того, как уточняется в заявлении «Яндекса», по ст. 161 Уголовно-процессуального кодекса России компания не может рассказывать пользователям о том, что их данные предоставлены госструктурам.

«Мы раскрываем данные по тем сервисам и направлениям компании, которые получают наибольшее количество запросов. Кроме того, для большинства сервисов запросы касаются выдачи данных из Яндекс.Паспорта, что отражено в статистике. <…> Например, это может быть запрос о пользователе, который использовал один из сервисов Яндекса для мошенничества. Поэтому некоторые сервисы не показываются отдельно, статистика по ним относится к Яндекс.Паспорту», — говорится в пресс-релизе.

Однако доступ к почте пользователя и его личной переписке предоставляется только по решению суда, ограничивающему право человека на тайну переписки, уточнили в «Яндексе».