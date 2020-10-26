Байопик про Боба Дилана с Тимоте Шаламе отложили из‑за пандемии коронавируса

Биографический фильм про Боба Дилана, которого должен был сыграть Тимоте Шаламе («Зови меня своим именем», «Дождливый день в Нью-Йорке»), отложили из‑за пандемии коронавируса. Об этом пишет NME.

Оператор Федон Папамайкл рассказал, что картина еще может быть снята, но не в эпоху COVID-19, так как основным местом действия должны были стать тесные ночные клубы. Кроме того, съемки предполагали нахождение на площадке нескольких стилистов, гримеров и так далее. Все это оказалось проблемой в ситуации текущих ограничений из‑за пандемии.

Рабочее название фильма «Going Electric», режиссировать его должен был Джеймс Мэнголд, который ранее снял ленту «Переступить черту» о жизни и творчестве музыканта Джонни Кэша. Байопик, если все-таки будет снят, расскажет о том, как Боб Дилан превратился из кантри-исполнителя в рок-звезду.

Тимоте Шаламе мы увидим в фильме «Дюна» Дени Вильнева. Он должен был выйти в этом году, но студия Warner Bros. перенесла премьеру на октябрь 2021 года.