В Москве студенты вузов пожаловались на принуждение к вакцинации от гриппа

Студенты московских вузов пожаловались, что их заставляют делать прививку от гриппа. Об этом сообщает «Коммерсант».

Один из учащихся Московского авиационного института прислал скрин переписки с заместителем директора одного из институтов, в которой говорится, что по приказу ректора оказавшихся от процедуры переведут на дистанционное обучение. Другая студентка рассказала, что некоторые просто покупают справки о противопоказаниях к вакцинации или об уже сделанной прививке.

В Московском государственном строительном университете учащихся через громкоговоритель просят привиться, угрожая не допустить их в противном случае к занятиям.

Студентка Российского университета дружбы народов передала слова своих друзей, утверждающих, что вакицинироваться призывают проживающих в общежитии. Остальных просят писать на имя ректора причину отказа, но об отстранении никто не говорил.

Ранее Роспотребнадзор решил закрыть МГТУ имени Баумана из‑за нарушений мер профилактики коронавируса и роста заражений среди студентов. Позже в университете сообщили, что действительно получили замечание от ведомства, но продолжают работать.