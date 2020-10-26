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В России могут привязать регистрацию сайтов к госуслугам

Валерия Корниенко
Сегодня в 9:50

Минцифры предложило идентифицировать администраторов сайтов с доменами .рф и .ru через портал «Госуслуги». Ведомство хочет обсудить этот вопрос на президиуме правительственной комиссии по цифровому развитию, передает «Коммерсантъ».

По словам директора Координационного центра национального домена сети Интернет Андрея Воробьева, инициатива поможет упростить процедуру регистрации доменных имен, а также облегчить работу правоохранительным органам, в частности, по борьбе с мошенниками.

Если предложение одобрят, регистраторам доменов не придется запрашивать данные у каждого клиента. Они смогут получать их напрямую из Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

По задумке министерства, на начальном этапе идентификация через госуслуги будет добровольной.

Участники рынка разделились во мнении на этот счет. Одни полагают, что регистрация через систему действительно может повысить уровень информационной безопасности, но только если будет обязательной. Другие заявили, что не понимают задач этого механизма, поскольку правоохранительные органы и так «без проблем» получают информацию об администраторах сайтов.

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