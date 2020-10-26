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Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия. Уже в третий раз

Константин Зорниченко
Сегодня в 9:42

В Нагорном Карабахе 26 октября в 7.00 по московскому времени вступило в силу новое перемирие. Об этом сообщил Госдепартамент США.

Уже через 10 минут Миноброны Азеребайджана обвинило Армению в нарушении режима прекращения огня, и Ереван выступил с таким же обвинением в адрес Баку.

Представители Минобороны Азербайджана уточнили, что под обстрел со стороны Армении попали Тертерский район и подразделения в селе Сафьян.

«Азербайджанская сторона в 8.45 открыла артиллерийский огонь в направлении боевых позиций на северо-востоке Арцаха», — написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Третьего по счету перемирия Азербайджан и Армения достигли во время переговоров в США при участии госсекретаря Майка Помпео и его заместителя Стивена Бигана.

Первый раз Ереван и Баку договорились о прекращении огня 10 октября. Они заключили соглашение о начале обмена пленными и телами погибших при посредничестве Красного Креста. Вскоре после этого обе страны обвинили друг друга в нарушении соглашения.

18 октября вступило в силу второе соглашение, которое заключили после совместных заявлений президентов России, Франции, США и сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Позже стороны Азербайджана и Армении снова обвинили друг друга в нарушении договора.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались ожесточенные бои между военными Армении и Азербайджана. Страны обвиняют друг друга в начале конфликта. Мировое сообщество призвало стороны прекратить огонь и найти мирное решение многолетнего спора о принадлежности территории.

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