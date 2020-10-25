Десятки тысяч протестующих в Минске, победа Хабиба Нурмагомедова и другие новости дня

В России выявили 16 710 новых случаев коронавируса. Общее число зарегистрированных пациентов превысило 1,5 млн, смертей — 26 тыс.

В Ростове врач рассказал о смерти пяти пациентов из‑за перебоев с кислородом для ИВЛ, в Новокузнецке трупы умерших от COVID-19 заполнили все помещения морга. Патологоанатомов не хватает.

В Петербурге, несмотря на пандемию, пенсионеров собрали на благотворительный концерт. За соблюдением социальной дистанции и масочным режимом не следили. Название у мероприятия — «На всю оставшуюся жизнь».

В Минске десятки тысяч белорусов вышли на митинг в последний день «народного ультиматума». Несколько человек задержаны, среди них есть журналисты.

Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе, одержав победу над американцем Джастином Гейтжи. После боя дагестанский боец расплакался и заявил о завершении карьеры.

В возрасте 78 лет умер глава концерна Samsung Ли Гон Хи. При нем небольшой корейский производитель стал крупнейшим конгломератом в стране.

Декан химфака МГУ считает, что массовая гибель животных на Камчатке не связана с утечкой ракетного топлива. Ранее лаборатория факультета нашла в пробах с Камчатки следы гептила.

Папа римский впервые назначил кардиналом афроамериканца — архиепископа из Вашингтона Уилтона Грегори. Он поддерживает представителей ЛГБТК+ и критикует Дональда Трампа.

В Ухте спасли бездомную собаку, которая провалилась под лед. Ее хотели забрать в приют, но она вырвалась и убежала.

Opera ищет временного специалиста по поиску мемов. Среди требований: смотреть видео с тюленями, много разговаривать с самим собой и знать, что такое браузер.

Источники Variety сообщили, что новый фильм о Бонде «Не время умирать» предлагали стриминговым сервисам за 600 млн долларов. Но Apple и Netflix посчитали цену слишком высокой.

Канье Уэст пришел на подкаст Джо Рогана. Он заявил, что музыкальная индустрия опасна для артистов, и рассказал о планах купить Universal Music.