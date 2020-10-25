В МГУ заявили, что гептил не мог стать причиной гибели морских животных на Камчатке

Декан химического факультета МГУ Степан Калмыков считает, что массовая гибель морских животных на Камчатке не связана с утечкой гептила. Об этом пишет РБК.

Ранее лаборатория химического факультета МГУ нашла в пробах воды с Камчатки нитрозодиметиламин и тетраметил-2-тетразен — продукты распада гептила, который входит в состав ракетного топлива.

Всего лабораторией вуза было исследовано 20 проб из разных мест, где погибли животные — от острова Крашенинникова до Халактырского пляжа. Следы гептила были найдены только в одной из них, уточнил Калмыков. В других каких‑либо сильных токсинов не обнаружили.

Кроме того, гептил легче воды, то есть концентрируется прежде всего в верхних слоях, а погибли в основном придонные организмы, добавил химик. «Здесь явно какой‑то другой, более хитрый фактор, возможно, это могут быть красные приливы», — предположил он.

Красные приливы, вызванные цветением токсичных водорослей, сейчас рассматривают в качестве основной версии ученые РАН и Следственный комитет. В Гринпис отмечали, что такое цветение может наступить из-за попадания в воду веществ антропогенного происхождения или из-за изменения климата. Поэтому помимо проб экологи предлагают изучить влияние климатических факторов.

Первичные результаты проб, которые опубликовали в Гринписе, не показали наличие ракетного топлива в камчатских водах. В пробах, привезенных экологами, нашли нефтяные фракции, жирные кислоты, хлорсодержащие соединения и тяжелые металлы, но в концентрациях, которые не могли послужить причиной экологической катастрофы.

В начале октября жители Камчатки сообщили о загрязнении в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа, а также об отравлении людей и массовой гибели морских животных. В результате загрязнения в Авачинской бухте погибли 95% рыб, крабов и осьминогов. Следственный комитет возбудил уголовное дело из‑за загрязнения воды. Точные причины случившегося пока не известны.