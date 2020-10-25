перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Папа римский впервые назначил кардиналом афроамериканца. Он поддерживает ЛГБТК+ и критикует Трампа 18:01
Пожилые москвичи на самоизоляции запишут видеосказки для детей-сирот 17:13
Белорусы вышли на марш перед «народным ультиматумом». Есть задержанные 17:07
soumen82hazra/Pixabay В новокузнецком морге скопились тела умерших от COVID-19. Патологоанатомов не хватает
В новокузнецком морге скопились тела умерших от COVID-19. Патологоанатомов не хватает 16:13
В Ухте спасли бездомную собаку, которая провалилась под лед на реке 16:09
Плазма вылечившихся от коронавируса оказалась бесполезна в лечении заболевших 15:30
Помпео позвонил Лукашенко и потребовал освободить политтехнолога Виталия Шклярова 15:05
Opera ищет специалиста по поиску мемов 15:00
Робопес от Boston Dynamics провел поиск зараженных зон в Чернобыле
Робопес от Boston Dynamics провел поиск зараженных зон в Чернобыле 14:27
Хабиб Нурмагомедов одержал победу на Джастином Гэтжи и объявил о завершении карьеры 13:30
Глава Samsung Ли Гон Хи умер в возрасте 78 лет 12:47
В Петербурге пенсионеров собрали на концерт «На всю оставшуюся жизнь», несмотря на пандемию 12:17
Apple и Netflix пытались купить «Не время умирать» за 600 млн долларов 11:33
В России за сутки выявили 16 710 случаев коронавируса
В России за сутки выявили 16 710 случаев коронавируса 10:52
Россияне рассказали, чем любят заниматься на выходных 10:31
Канье Уэст заявил о планах купить Universal 9:49
Адель выступила ведущей Saturday Night Live 8:58
Врач рассказал о смерти пяти пациентов в ростовской больнице из‑за перебоев с кислородом для ИВЛ Вчера в 21:03
Следы гептила в пробах с Камчатки, альбом сайд-проекта «Би-2» и другие новости дня Вчера в 20:18 Дайджест
«Жертвы своего же успеха»: аппарат NASA забрал много грунта с опасного астероида, но рассыпал часть
«Жертвы своего же успеха»: аппарат NASA забрал много грунта с опасного астероида, но рассыпал часть Вчера в 18:43
Отключить рекламу

В новокузнецком морге скопились тела умерших от COVID-19. Патологоанатомов не хватает

Семён Гудошников
Сегодня в 16:13

В одном из моргов Новокузнецка скопились трупы умерших от коронавируса. Запись из морга распространилась в сети 25 октября. На видео, по словам мужчины за кадром, показана «грязная» зона — коридор, секционный зал и холодильная камера.

Все эти помещения заполнены десятками тел, которые лежат не только на столах, но и полностью покрывают пол. Некоторым умершим не хватило мешка и их укрыли одеялами.

В региональном минздраве уточнили «Подъему», что ролик снят в Новокузнецком филиале областного патологоанатомического бюро. Его автор — один из санитаров медучреждения. В ведомстве подтвердили, что на кадрах действительно умершие от COVID-19 или пневмонии.

По словам минздрава, трупы скопились в первую очередь, потому что родственники умерших сами заболели и не могут забрать тела до конца карантина или выздоровления. Другой причиной стала нехватка врачей-патологоанатомов.

ТАСС в ведомстве заявили, что этот морг принимает не только умерших от коронавирусной инфекции, но и почти все летальные случаи из южной агломерации региона, в которой проживает более 1,3 млн человек.

Правительство Кузбасса и власти муниципалитетов пообещали помочь в организации похорон семьям, чьи родственники недавно умерли и их тела сейчас находятся в моргах.

Ранее в сети появилось видео из городской больницы Барнаула, где коридор также был завален трупами. Местные чиновники объяснили ситуацию ростом заражений коронавирусом и нехваткой патологоанатомов.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
биография
Доктор Лиза
Один день из жизни специалистки по паллиативной помощи Елизаветы Петровны Глинки, сыгранной Чулпан Хаматовой
поп
Монеточка
Звездочка метаиронии и авторка одного из главных альбомов конца десятых
комедия
Глубже!
Александр Паль снимает порно с Любовью Аксеновой
хип-хоп
«Маятник Фуко»: Markul, Morgenshtern, «Пошлая Молли», Obladaet
Возможно, главный российский рэп-фестиваль
комедия
Дедушка НЕлегкого поведения
Роберт Де Ниро в роли упрямого дедушки
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить