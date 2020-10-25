В новокузнецком морге скопились тела умерших от COVID-19. Патологоанатомов не хватает

Все эти помещения заполнены десятками тел, которые лежат не только на столах, но и полностью покрывают пол. Некоторым умершим не хватило мешка и их укрыли одеялами.

В одном из моргов Новокузнецка скопились трупы умерших от коронавируса. Запись из морга распространилась в сети 25 октября. На видео, по словам мужчины за кадром, показана «грязная» зона — коридор, секционный зал и холодильная камера.

В региональном минздраве уточнили «Подъему», что ролик снят в Новокузнецком филиале областного патологоанатомического бюро. Его автор — один из санитаров медучреждения. В ведомстве подтвердили, что на кадрах действительно умершие от COVID-19 или пневмонии.

По словам минздрава, трупы скопились в первую очередь, потому что родственники умерших сами заболели и не могут забрать тела до конца карантина или выздоровления. Другой причиной стала нехватка врачей-патологоанатомов.

ТАСС в ведомстве заявили, что этот морг принимает не только умерших от коронавирусной инфекции, но и почти все летальные случаи из южной агломерации региона, в которой проживает более 1,3 млн человек.

Правительство Кузбасса и власти муниципалитетов пообещали помочь в организации похорон семьям, чьи родственники недавно умерли и их тела сейчас находятся в моргах.

Ранее в сети появилось видео из городской больницы Барнаула, где коридор также был завален трупами. Местные чиновники объяснили ситуацию ростом заражений коронавирусом и нехваткой патологоанатомов.