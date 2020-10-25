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Плазма вылечившихся от коронавируса оказалась бесполезна в лечении заболевших

Константин Зорниченко
Сегодня в 15:30

Плазма выздоровевших от коронавируса оказалась бесполезна в лечении новых пациентов. Об этом говорится в результатах исследования Британского медицинского журнала.

Специалисты провели исследование, в котором принимали участие 454 заболевших из Индии. Половине из них делали переливание плазмы тех, кто недавно перенес инфекцию. Второй половине назначили стандартное лечение.

Результаты показали, что плазма не снизила риски тяжелой формы COVID-19 или смерти. При этом исследователи отметили, что в эксперименте применялась плазма с уровнем антител в 6-10 ниже, чем используют в Великобритании.

Ранее британские ученые доктор Клэр Стивс и профессор Тим Спектор из Королевского колледжа Лондона выяснили женщины в возрасте 50–60 лет более склонны к продолжительному течению COVID-19. Они заболевали на долгий период в восемь раз чаще, чем девушки младше 30 лет. Специалисты считают, что это связано с особенностями работы иммунной системы.

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