Помпео позвонил Лукашенко и потребовал освободить политтехнолога Виталия Шклярова

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с Александром Лукашенко, во время которого потребовал освободить политтехнолога Виталия Шклярова и дать ему возможность выехать из Беларуси. Об этом сообщила корреспондент CNN при Госдепартаменте США Дженнифер Ханслер в твиттере.

Беседа между Помпео и Лукашенко состоялась вечером 24 октября и пролилась полчаса. Во время переговоров американский госсекретарь «подтвердил поддержку Соединенными Штатами демократических устремлений народа Беларуси».

Виталия Шклярова задержали 29 июля из‑за связей с белорусским ютьюб-блогером Сергеем Тихановским, которому ЦИК Беларуси отказал в регистрации на выборах президента. Следствие выдвинуло версию, что Шкляров консультировал команду Тихановского и пытался мобилизовать вокруг блогера протестный электорат. Его поместили в СИЗО и запретили общаться с семьей, вести записи и получать книги.

В августе политтехнологу предъявили обвинение по статье об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти. Он отрицает обвинения и утверждает, что его преследуют по политическим мотивам.

Позже Шклярова перевели перевели под домашний арест, передав под личное поручительство бизнесмена и бывшего члена инициативной группы Виктора Бабарико Юрия Воскресенского.