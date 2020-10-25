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Opera ищет специалиста по поиску мемов

Семён Гудошников
Сегодня в 15:00

Компания Opera разместила в своем блоге вакансию сотрудника, который должен искать в интернете «забавные и странные вещи». Официальное название должности — «Personal browser» («персональный браузер»). Работа удаленная и временная — всего на две недели. Зато заплатят за нее 8 тыс. евро (около 720 тыс. рублей).

В качестве кандидатов рассмотрят совершеннолетних лиц, которые обожают глупые мемы, смотрят видео с детенышами тюленей и изучают теории заговора. Другие требования: любить интернет, знать, что такое браузер, много говорить с самим собой, знать английский на уровне разговорного и иметь стабильное интернет-соединение.

Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно записать короткое (15-60 секунд) видео с рассказом о самом важном опыте вашего веб-браузинга. А затем загрузить его в Facebook, Instagram, TikTok или YouTube с хештегом #operapersonalbrowser. Крайний срок публикации ролика — 13 ноября. После этого претендентам предложат выполнить второе задание.

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