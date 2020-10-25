Глава Samsung Ли Гон Хи умер в возрасте 78 лет

В возрасте 78 лет умер глава Samsung Ли Гон Хи. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании. Причины смерти не уточняются, но известно, что шесть лет назад предприниматель пережил сердечный приступ, после чего был отстранен от оперативного управления компанией по состоянию здоровья. Фактическим руководителем Samsung последние годы является его сын Чжэ Ену.

Ли Гон Хи стал председателем Samsung Group в 1987 году после смерти его отцы Ли Бен Чхоля. Под руководством Гон Хи компания превратилась из небольшого производителя в крупнейший конгломерат Южной Кореи. Сейчас на долю Samsung приходится пятая часть всего экспорта страны.

В 2008 году бизнесмену пришлось уйти в отставку из‑за условного срока, к которому его приговорил суд по обвинению в неуплате налогов. В 2010 году Верховный суд Южной Кореи отменил этот приговор и Гон Хи смог вернуться на свое рабочее место.

«Председатель Ли был истинным провидцем, превратившим Samsung из местного бизнеса в ведущего мирового новатора и промышленного гиганта. Его заявление 1993 года о «новом управлении» стало движущей силой видения компании по предоставлению лучших технологий для развития глобального общества. <…> Его наследие будет вечным», — говорится в заявлении Samsung.

Состояние Ли Гон Хи составляет, по оценке Forbes, 20,9 млрд долларов. У него остались вдова Хон Рахи и трое детей: сын Ли Чжэ Ен, который остается ключевым преемником на посту председателя концерна Samsung, а также дочери Ли Бу Джин, возглавляющая сеть отелей Samsung Hotel Shilla, и Ли Со Хён, управляющая благотворительным фондом Samsung. Младшая дочь предпринимателя, Ли Юн Хён, покончила с собой в 2005 году.