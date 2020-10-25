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В Петербурге пенсионеров собрали на концерт «На всю оставшуюся жизнь», несмотря на пандемию

Константин Зорниченко
Сегодня в 12:17

В Петербурге муниципалитет Большой Охты провел концерт «На всю оставшуюся жизнь», гостями которого оказались пенсионеры. Об этом сообщает «Фонтанка».

Мероприятие было приурочено к 75-летию Победы. Одна из зрительниц в зале выложила ролик, на котором видно, что не все соблюдали социальную дистанцию и правильно носили маски.

В группе администрации МО «Большая Охта» во «ВКонтакте», что всего концертов будет два, и жители муниципалитета старше 60 лет получат билеты через кураторов Большеохтинского Совета старейшин. Отмечается, что администраторы сообщества удаляют все комментарии об потенциальной опасности заражения при посещении мероприятий.

«Учитывая организационную важность данного объявления, комментарии, не касающиеся порядка выдачи билетов, будут удаляться без объяснений», — заявили в муниципалитете.

Ранее главный специалист-эксперт столичного Роспотребнадзора Даниил Кобразов заявил, что в Москве закроют концертный зал «Известия Hall» за нарушение профилактики COVID-19. Специалисты устроили проверку и выяснили, что посетители не соблюдали социальное дистанцирование, а также нарушали перчаточный режим.

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