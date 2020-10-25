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Apple и Netflix пытались купить «Не время умирать» за 600 млн долларов

Константин Зорниченко
Сегодня в 11:33

Apple, Netflix и другие стриминговые сервисы проводили переговоры о покупке 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Об этом сообщает Variety.

По данным инсайдеров, студия Metro-Goldwyn-Mayer отложила премьеру ленты, из‑за чего возникли финансовые потери от 30 до 50 млн долларов. В результате MGM начала искать другие варианты выпуска картины, чтобы покрыть расходы на производство и маркетинг.

Представители компании заявили, что никаких переговоров с платформами не было.

«Мы не комментируем слухи. Фильм не продается. Выход картины был отложен до апреля 2021 года, чтобы сохранить для зрителей опыт просмотра в кинотеатрах», — рассказал представитель MGM.

При этом источники настаивают, что студия действительно рассматривала возможность выпуска «Не время умирать» в онлайн-кинотеатрах. Компания хотела продать боевик за 600 млн долларов, но такая цена оказалась слишком высокой для Apple и Netflix.

Новый фильм о Джеймсе Бонде отложили до апреля 2021 года на фоне неубедительных сборов другого масштабного блокбастера — «Довода» Кристофера Нолана. За месяц в прокате он собрал по всему миру около 285 млн долларов при бюджете в 200 млн долларов.

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